"Late Night Berlin" ab sofort immer zweimal die Woche

Doppelte Ladung Klaas: Heufer-Umlauf macht künftig an zwei Tagen in der Woche Late-Night. ProSieben wertet damit den Stellenwert des Formats auf, das aktuell in der zweiten Staffel läuft.



Mit seiner Show "Late Night Berlin" geht TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (35) ab sofort zwei Mal wöchentlich auf Sendung. Ab dieser Woche läuft die Unterhaltungsshow zusätzlich zum Montag auch am Donnerstag auf ProSieben.