"Late Night Berlin" kommt bald zurück

Der Countdown läuft - via Twitter kündigte das "Late Night Berlin"-Team um Moderator Klaas Heufer-Umlauf den Start den der zweiten Staffel an.



Über Twitter kann man in den nächsten knapp vier Wochen Countdown-artig verfolgen, wie die Crew von Klaas Heufer-Umlaufs "Late Night Berlin" sich auf die neue Staffel vorbereitet. Am 17. September ist es dann so weit. Zur gewohnten Sendezeit am späten Montagabend läuft das Late-Night-Format ab dann wieder auf ProSieben.