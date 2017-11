Lauda verkündet im TV Abschied als Formel-1-Experte von RTL

Überraschend hat Nikki Lauda sein Aus als Formel-Eins-Experte bei RTL verkündet. Der Österreicher war über zwanzig Jahre an der Seite von Moderator Florian König tätig.



Niki Lauda hat nach dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi seinen Abschied als TV-Experte bei RTL verkündet. "Ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich nicht mehr RTL-Experte sein werde", sagte der dreimalige Weltmeister am Sonntag live im Fernsehen. "Ich möchte allen RTL-Zuschauern danken", sagte der 68-Jährige in Abu Dhabi weiter und zog seine markante rote Kappe vom Kopf.