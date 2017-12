Laudas Nachfolger: Rosberg neuer Formel-1-Experte bei RTL

Nachdem man sich bei RTL nun über die Verlängerung des Vertrags über die TV-Rechte an der Formel 1 freuen kann, macht man bei der Nachfolge-Regelung des Experten-Postens laut der ebenfalls Nägel mit Köpfen.



Nach dem Abschied von Niki Lauda wird der frühere Weltmeister Nico Rosberg neuer Formel-1-Experte bei RTL. Der 32-Jährige wird sich in der kommenden Saison bei den Rennen mit Timo Glock abwechseln. RTL bestätigte am Dienstagabend einen Bericht von "bild.de". Rosberg wird seinen ersten offiziellen Auftritt beim ersten Grand Prix der Saison am 25. März in Melbourne haben.