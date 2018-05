Laue Temperaturen - maue Quoten

Kein Wunder: Wenn es warm wird, bleibt der Fernseher in den deutschen Wohnstuben größtenteils aus. Gut lief es am Dienstagabend dennoch fürs Erste, RTL und ZDFneo.



Aufgrund des warmen sommerhaften Wetters fiel das Interesse am Fernsehen am Dienstagabend eher gedämpft aus. Relativ gut lief es lediglich fürs Erste, RTL und ZDFneo. Im Ersten schalteten um 20.15 Uhr 3,82 Millionen Zuschauer (14,0 Prozent) die Anwaltsserie "Falk" mit Fritz Karl ein, danach um 21 Uhr 4,28 Millionen (15,5 Prozent) die Dauerserie "In aller Freundschaft".