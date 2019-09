Laura Papendick wird erste Fußball-Talkerin

Nächste Woche Mittwoch wird es im deutschen Free-TV eine Premiere geben. Dann wird mit Laura Papendick erstmals eine Frau eine Fußball-Talksendung moderieren.



Sie wird sich auf Sport1 beim "Fantalk" künftig mit dem bisherigen Moderator Thomas Helmer abwechseln. Co-Moderatorin der Live-Sendungen aus der "Champions Sportsbar" im Münchner Marriott Hotel bleibt dabei jeweils Valentina Maceri. Die erste Sendung der 30-jährigen Papendick steht am 18. September ab 20 Uhr an.