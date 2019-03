Laura Papendick wird neue Sport1-Moderatorin

Sport1 bekommt einen Neuzugang. Laura Papendick soll künftig Moderatorin bei "Bundesliga Aktuell" und "Bundesliga Pur – Lunchtime" sowie Co-Moderatorin bei "Der Check24 Doppelpass" werden.



Sport1-Zuschauer werden schon bald ein neues Gesicht auf den Bildschirmen finden. Laura Papendick feiert am 3. April ihre Premiere als Sport1-Moderatoprin bei "Bundesliga Aktuell" (18.30 Uhr).