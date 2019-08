Laut Facebook nur 5 deutsche Nutzer vom Abtipp-Skandal betroffen

Angeblich sind lediglich fünf deutsche Nutzer vom Abtippen der Messenger-Nachrichten betroffen.



Fünf Nutzer aus Deutschland sind auf jeden Fall von der Auswertung von Sprachnachrichten aus Facebooks Chatdienst Messenger betroffen. Diese Zahl habe Facebook der irischen Datenschutzbehörde genannt, teilte der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar am Dienstag mit. Europaweit sind demnach 48 Facebook-Nutzer betroffen.