"Lauter lose Enden" - Im Magdeburger "Polizeiruf 110" brennt es

Auf die Villa eines umtriebigen Bauunternehmers wird ein Brandanschlag verübt. Brasch und Köhler haben im neuen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg erst die Konkurrenz und dann die Familie im Visier.



Ein Mann steht in der Dunkelheit vor seiner noblen Villa. Sirenen heulen, Flammen schlagen aus dem Gebäude, und im dichten Rauch sind Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. Bauunternehmer René Ottmann (Thomas Loibl) hat knapp überlebt. "Irgendeine Idee, wer das gewesen sein könnte?", fragt Hauptkommissar Dirk Köhler (Matthias Matschke) den geschockten Geschäftsmann. "Erfolgreiche Leute haben immer Neider", antwortet er trocken. "Das ist bei Ihnen nicht anders, oder?" Doch ist es so einfach? Stecken hinter dem Anschlag wirklich Neider womöglich von der Konkurrenz oder trachtet dem umtriebigen Ottmann jemand anderes nach dem Leben?