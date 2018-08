Lautsprecher-Anbieter Sonos verkauft Aktie günstiger als geplant

Der Anbieter vernetzter Lautsprecher Sonos hat bei seinem Börsengang weniger Geld eingenommen als erhofft.



Die Firma aus Kalifornien verkaufte die Aktien für 15 Dollar, unterhalb der zuvor angesetzten Preisspanne von 17 bis 19 Dollar. Sonos nahm damit rund 208 Millionen Dollar ein und die gesamte Firma wird zum Börsenstart am Donnerstag mit etwa 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg von Frühjahr hatte Sonos ursprünglich eine Bewertung von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar angestrebt.