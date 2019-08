Leah Reminis Scientology-Doku-Reihe endet im nächsten Jahr

Nach der dritten Staffel geht "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology" mit einem zweistündigen Special zu Ende. Dieses wird voraussichtlich Anfang 2020 auf Crime+Investigation ausgestrahlt.



Das Original "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" läuft in den USA auf dem Sender A&E. Nach der Ausstrahlung wird die deutsche Fassung in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Crime + Investigation zu sehen sein.