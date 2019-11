Legendärer "Beat-Club" bekommt eigene Briefmarke

Die legendäre Pop-Sendung "Beat-Club" von Radio Bremen bekommt eine eigene Briefmarke. Die Sondermarke für 1,10 Euro kommt am Samstag in den Handel.



Der kleinste ARD-Sender feiert das Ereignis mit einer großen Party. Dazu wird auch Moderatorin Uschi Nerke erwartet, mittlerweile 75 Jahre alt - sie moderierte den "Beat-Club".