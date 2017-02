Lego startet eigenes Social Network

Facebook für Kids? Der Klötzchenbauer Lego hat verkündet, sein eigenes soziales Netzwerk ins Leben zu rufen: Lego Life.



In Nürnberg treffen sich derzeit wieder die kleinen und die großen Kinder, um sich auf der Spielwarenmesse über die neuesten Trends zu informieren. Natürlich dreht sich auch in den Kinderzimmern mittlerweile alles um das Internet und den digitalen Alltag. Noch in dieser Woche plant der Klötzchenhersteller Lego einen großen Sprung nach vorne.