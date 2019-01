Lego versaut sein Ansehen, weil es Youtuber abmahnt

Ein treuer Lego-Fan, der auf Youtube seine "Stein-Lieblinge" präsentiert, erhält eine Abmahnung von Lego. Doch das Unternehmen ist damit gründlich übers Ziel hinausgeschossen.



Ein Youtuber aus Frankfurt, der sich kritisch mit Lego-Produkten auseinandersetzt, hat sich Ärger mit dem dänischen Spielzeugproduzenten eingehandelt. Wegen eines Logos mit einem Noppen-Baustein, das er unter anderem für seinen Youtube-Kanal "Held der Steine" verwendete, erhielt Thomas Panke nach eigenen Angaben ein anwaltliches Schreiben im Auftrag von Lego.