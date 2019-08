Legt ein Hamburger Datenschützer Googles Abhör-Praktiken lahm?

Der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar wartet auf Änderungen bei Google-Mitschnitten, bevor er gegebenenfalls gedenkt den sogenannten Verwaltungspakt einzusetzen.



Caspar sieht bei Google die Bereitschaft, die umstrittene Auswertung von Mitschnitten aus seiner Assistenzsoftware durch Menschen nicht ohne Änderungen wieder aufzunehmen. Deswegen werde er zunächst nicht zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen greifen, erklärte Caspar am Montag. Google hatte die Praxis, einige Aufzeichnungen von Sprachbefehlen an seinen Sprachassistenten von Mitarbeitern abtippen zu lassen, im nach Kritik Juli weltweit ausgesetzt.