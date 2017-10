Lehman Brothers & Co: Inforeihe über "Firmen am Abgrund"

Wenn riesige Unternehmen zusammenbrechen, dann hat das Konsequenzen für die gesamte Wirtschaft und die Bevölkerung. In einer vierteiligen Reihe nimmt ZDFinfo vier Paradebeispiele von "Firmen am Abgrund" unter die Lupe.



"Firmen am Abgrund" titelt eine neue Doku-Reihe von ZDFinfo - und der Name ist Programm. In jeder der vier Folgen nimmt sich die Reihe eines Unternehmens an, das desaströs wirtschaftete und damit den eigenen Zusammenbruch provozierte oder gar herbeibrachte. Dieser hat nicht selten Konsequenzen für die Wirtschaftssituation eines Landes oder, wie im Falle der Lehman Brothers, gleich mehrerer Länder.