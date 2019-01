Lehmann will Co-Trainer und TV-Experte gleichzeitig sein

Jens Lehmann möchte weiter TV-Experte bei RTL bleiben, obwohl gerade einen Job als Co-Trainer in der Bundesliga angetreten hat.



Jens Lehmann will seine bisherige Tätigkeit als TV-Experte bei RTL auch weiterhin fortführen. Sein neuer Jobs als Assistenztrainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und die Arbeit als Experte würden sich seiner Ansicht nach nicht in die Quere kommen - zumindest terminlich.