Leichtathletik-EM steigert sich - fast zwei Millionen bei "Kuli"

Die Leichtathletik, die im TV sonst eher ein Schattendasein führt, stand am Mittwochabend im Mittelpunkt. Mehr als 4,5 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Übertragung aus Berlin.



Die Leichtathletik-EM hat am Mittwochabend noch einmal mehr Publikum vor die Fernseher gelockt als am Tag davor. Im Schnitt 4,56 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die Übertragung im Ersten aus Berlin. Der Marktanteil betrug 17,5 Prozent. Die halbstündige "Sportschau" um 21.30 Uhr hatte sogar 4,72 Millionen Zuschauer (17,8 Prozent). Am Dienstag hatten 3,34 Millionen Menschen die EM im ZDF gesehen.