Leichtathletik-WM 2017 live bei Öffentlich-Rechtlichen

Neun ereignisreiche Tage stehen für alle Leichtathletik-Fans an, denn am Freitag starten die 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London. Aus mehr als 200 Ländern sind dazu Athleten angereist. Sie messen sich in 47 Disziplinen, um einen der begehrten WM-Titel zu ergattern. Im Wechsel werden ARD und ZDF live und in Zusammenfassungen aus dem Londoner Queen Elizabeth Olympic Park berichten. Auch im Internet gibt es zur WM ein umfassendes Live-Stream-Angebot.