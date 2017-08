Leichtathletik WM: Eurosport zeigt Usain Bolts letztes Rennen

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 in London will der achtfache Olympiasieger und elfmalige Weltmeister Usain Bolt seiner Karriere den krönenden Abschluss verleihen. Bei Eurosport 1 und im Eurosport Player wird die WM täglich live übertragen.



9,58 Sekunden für 100 Meter - die Bestzeit von Usain Bolt. Er stellte sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin 2009 auf. Der Jamaikaner ist der bislang einzige Mensch, der jemals die 100 Meter in weniger als 9,6 Sekunden lief. Insgesamt acht Olympiasiege und elf WM-Titel (über 100m, 200m und 4x100m) sammelte der Ausnahmesprinter. Die WM in London soll für Bolt der Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere sein.