Leichtathletik-WM bleibt Quotengarant

Die Leichtathletik-WM in Doha bleibt ein Quotenbringer, mit ihr konnte sich die ARD am Samstagabend gegen die Shows der Fernsehkonkurrenz durchsetzen.



Im Schnitt 4,99 Millionen Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein, was dem Ersten einen Marktanteil von 17,2 Prozent einbrachte. Schon in den Tagen zuvor hatte es viel Interesse für die von ARD und ZDF übertragene Weltmeisterschaft gegeben. Das ZDF setzte am Samstagabend auf die Show "Der Quiz-Champion" mit Moderator Johannes B. Kerner: 4,11 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 15,0 Prozent entsprach.