Leichtathletik-WM schlägt bei Fernsehquote "Höhle der Löwen"

Speerwerfen und Sprint: Die Leichtathletik-WM in Doha hat am Dienstag Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Doch auch die Gründershow "Höhle der Löwen" stießen auf großes Publikumsinteresse.



Bei der Leichtathletik-WM in Doha in der ARD schalteten am Dienstag um 20.15 Uhr so viele Menschen ein wie bei keinem anderen Fernsehprogramm. Rund 5,2 Millionen Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe etwa im Speerwurf und im Sprint - ein Marktanteil von 17,3 Prozent. Dahinter lag Vox mit der Gründershow "Die Höhle der Löwen", was 2,87 Millionen interessierte (Marktanteil 10,3 Prozent).