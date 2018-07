Leistungsschutzrecht: Verleger erwarten knappes Ergebnis

Kritiker sehen das freie Internet bedroht, wenn in Europa Upload-Filter und ein Leistungsschutzrecht für Verlage eingeführt werden. Kurz vor der Abstimmung im EU-Parlament melden sich nun die Verleger und Verwertungsgesellschaften zu Wort.



Im Vorfeld einer Entscheidung im EU-Parlament zur geplanten Reform des Urheberrechts haben Vertreter der Verlage eindringlich vor dem Scheitern der Gesetzesinitiative gewarnt. Letztlich gehe es um die Frage, ob journalistische Vielfalt erhalten werden könne, sagte Valdo Lehari jr., Vizepräsident des Verbands der Europäischen Zeitungsverleger. Er erwarte am Donnerstag einen knappen Ausgang der Abstimmung in Straßburg.