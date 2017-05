Leistungsschutzrecht: Verleger zahlen drauf

Zusätzliche Einnahmen von Google und anderen Suchmaschinen versprachen sich die Verleger vom Leistungsschutzrecht. Auch durch die bisher ausgetragenen Gerichtsverfahren ist das umstrittene Gesetz bisher jedoch ein Zuschussgeschäft.



Die jüngsten Quartalszahlen belegen es erneut: Dank Online-Werbung gehört Google zu den umsatzstärksten Unternehmen der Branche. Davon profitieren wollen auch die deutschen Verleger, zumal der Suchmaschinen-Riese auch auf zahlreiche Texte dieser zurückgreift. Regeln sollte eine Beteiligung das 2013 in Kraft getretene Leistungsschutzrecht, doch in den vergangenen vier Jahre hat sich das Gesetz für die Verleger nicht rentiert.