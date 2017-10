Lemo bringt neuen 3-GHz-Koaxialkontakt auf den Markt

Lemo hat einen neunen 3-GHz-Koaxialkontakt (75 Ohm) herausgebracht, der in mehreren Isolatortypen verwendet werden kann.

Wie der Entwickler und Hersteller von maßgeschneiderten Lösungen für Präzisions-Steckverbindungen und Kabel heute mitteilte, gibt es in seinem Sortiment einen neuen 3-Ghz-Kontakt. Er kann in mehreren Isolatortypen verwendet werden. Damit stellt er eine alternative Lösung für HD-BNC auf dem Broadcast-Markt (HDTV, 4K, 8K) dar.

