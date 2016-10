Lena Gercke statt Stefan Raab: Neue Samstagsshow bei ProSieben

Mit "Deutschland tanzt!" startet ProSieben ein neues Samstagabend-Format. In der Show tanzen 16 Stars für ihre jeweiligen Bundesländer um die Wette. Moderieren soll die Sendung Lena Gercke.



ProSieben startet ein neues Samstagabend-Format. In der Gala-Show "Deutschland tanzt!" treten 16 Prominente in Tanzperformances gegeneinander an. Egal ob klassischer Paartanz, freie Solo-Performance oder Hip-Hop - wichtig ist, das Publikum von sich zu überzeugen. In der Show treten die Teilnehmer nämlich für ihre jeweiligen Bundesländer an. Jedes Land wählt dann wie beim "Eurovision Song Contest" seine Favoriten.