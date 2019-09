Lena Odenthal heute in einem Hirnforscher-"Tatort"

Eine Ärztin und ein Priester sterben unter grausamen Umständen. Die Spuren führen zu einem Forscher, der Gehirne "optimieren" will. Im 30. Dienstjahr von TV-Kommissarin Odenthal wirft der Krimi "Maleficius" auch die Frage auf, ab wann moderne Medizin schadet.



Professor Bordauer hat einen gefährlichen Traum. Der Hirnforscher will Pädophile "umpolen", Alzheimer heilen und Lahme wieder gehen lassen - mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Hightech im Kopf. Er will Leben retten und geht dazu über Leichen. Was darf Medizin: Diese Frage ist in einer immer älter werdenden Gesellschaft hochaktuell. "Maleficius" heißt der "Tatort", der heute um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Darin geraten die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihr Team bei den Ermittlungen in eine unschöne neue Welt.



Ein verlassener Rollstuhl am Ludwigshafener Rheinufer deutet zunächst auf den Suizid eines Querschnittsgelähmten hin. Doch auf der Suche nach dem Verschwundenen gibt der Fluss eine andere Leiche frei: eine ermordete Ärztin, einst in Diensten von Bordauer. Sebastian Bezzel spielt den Forscher als lässiges Genie im T-Shirt und unterläuft damit die allgemeine Vorstellung, wie ein Wissenschaftler auszusehen hat. Doch Bordauer ist vielleicht weich im Ton, aber knallhart in der Sache. Menschlich ist an diesem Professor nur die Hülle. Es reicht nicht einmal zu einem Vornamen.



"Die Klinik von Bordauer hat in ihrer Sterilität mehr von einer Fabrik für Computer-Chips als ein Krankenhaus für Menschen. In ihr herrscht das Hirn. Das Herz ist abhandengekommen", sagt Regisseur Tom Bohn. "Wir haben uns für dieses radikale Mittel entschieden, um zu verdeutlichen, wie unsere Welt aussehen kann, wenn wir sie ausschließlich der Forschung und dem unreflektierten Zukunftsglauben mancher unserer Zeitgenossen überlassen."