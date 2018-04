"Lenalove" auf Arte - Die dunklen Seiten der sozialen Medien

Das Handy ist für viele Menschen kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. Was der falsche Umgang damit für Folgen haben kann, zeigt ein TV-Film auf Arte.



Vieles wird heutzutage mit dem Smartphone erledigt: Schreiben, Lesen, Fotografieren - Telefonieren schon weniger. Wie insbesondere der Umgang mit den sozialen Netzwerken das Leben vor allem von jungen Leuten beeinflusst, erzählt der Spielfilm "Lenalove", der an diesem Freitag (20.15 Uhr) auf Arte zu sehen ist.