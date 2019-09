"Léon – Der Profi" kommt für einen Tag zurück ins Kino

Nur am Montag ist der Kultfilm mit Jean Reno und der jungen Natalie Portman anlässlich seines 25. Jubiläums in ausgewählten Kinos zu sehen. Dabei wird eine 20 Minuten längere Director's-Cut-Fassung gezeigt.



Gerade einmal elf Jahre alt war Portman, als sie für den Film "Léon – Der Profi" gecastet wurde. Für sie sollte die Rolle neben Jean Reno 1994 ihr internationaler Durchbruch als Schauspielerin werden - und der Film selbst entwickelte sich schnell zu einem Kultfilm und spielte das Vielfache seiner Produktionskosten ein.