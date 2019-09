"Léon – Der Profi" kommt zurück in deutsche Kinos

Anfang nächster Woche ist der Kultfilm mit Jean Reno und der jungen Natalie Portman in ausgewählten Kinos in einer 20 Minuten längeren Fassung zu sehen.



Gerade einmal elf Jahre alt war Portman, als sie für den Film "Léon – Der Profi" gecastet wurde. Für sie sollte die Rolle neben Jean Reno 1994 ihr internationaler Durchbruch als Schauspielerin werden - und der Film selbst entwickelte sich schnell zu einem Kultfilm und spielte das Vielfache seiner Produktionskosten ein.