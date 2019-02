"Let’s Dance": Barbara Becker schwingt das Tanzbein bei RTL

Die Tanzshow geht in die zwölfte Runde und mittlerweile scheinen auch erste Kandidaten festzustehen. RTL verrät: Barbara Becker gibt sich in dieser Staffel dem Tanztraining, den Live-Shows und dem Urteil der Jury hin.



Wie RTL just verlautbart hat, stehen bereits Kandidaten für die neue Ausgabe von "Let's Dance" fest und damit auch, wer vor den Augen der angestammten Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles ab März das Tanzbein schwingen wird. So ist neben 13 anderen Prominenten auch die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker bei der RTL-Tanzshow dabei.