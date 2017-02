"Let's Dance": Offizielles Vortanzen bei RTL

Schon in Kürze geht "Let's Dance" in die nächste Runde. Am Freitag lässt RTL die Kandidaten schon einmal zur großen "Kennenlernshow" antanzen. Mit dabei auch Pietro Lombardi.



Wer sich bereits im Vorfeld mit den Kandidaten der kommenden Staffel "Let's Dance" vertraut machen möchte, der hat am Freitag ab 20.15 Uhr die Gelegenheit dazu. Dann setzt der Sender auf "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow", um die Kandidaten vorzustellen. Moderiert wird die Live-Show von Daniel Hartwich und Sylvie Meis.

Das Tanzbein schwingen in dieser Runde Vanessa Mai, Anni Friesinger-Postma, Susi Kentikian, Ann-Kathrin Brömmel, Chiara Ohoven, Angelina Kirsch, Cheyenne Pahde, Jörg Draeger, Maximilian Arland, Bastiaan Ragas, Gil Ofarim, Heinrich Popow, Faisal Kawusi und Pietro Lombardi. Letzterer kämpft allerdings mit einer Fußverletzung, weshalb seine Teilnahme derzeit ungewiss ist.



Zum Auftakt eröffnet die amtierende "Let's Dance"-Gewinnerin Victoria Swarovski die neue Staffel und die Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werfen bereits einen kritischen Blick auf das Können der Teilnehmer.