Letterman-Comeback auf Netflix

Netflix hat einen dicken Fisch aus dem Ruhestand an Land gezogen. Late-Night-Talker David Letterman wird künftig eine Interview-Serie beim Streaming-Giganten moderieren.



Das nennt man wohl einen Coup. David Letterman kehrt zwei Jahre nach seinem Rückzug aus dem Fernsehen für Netflix ins Rampenlicht zurück. Ab 2018 wird er ein noch nicht namentlich bekanntes Interview-Format moderieren.