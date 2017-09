Letzte Chance für die SPD? Martin Schulz heute in Wahlarena

Heute begibt sich SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz in die Wahlarena. Wie sich der Merkel-Herausforderer schlägt und ob er die unentschlossenen Wähler für die SPD begeistern kann, zeigt sich heute Abend.



Wie schon Kanzlerin Angela Merkel so wird sich auch Martin Schulz in die Wahlarena begeben. Für ihn ist es der zweite Auftritt in diesem Format, denn bereits 2014 stand er im Zuge der Europa-Wahl hier Rede und Antwort.