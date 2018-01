Letzte Folge des Podcasts "Dunkle Heimat" erscheint

Im Podcast "Dunkle Heimat" geht es um dem ungeklärten Sechsfachmord auf dem Hof Hinterkaifeck im Jahr 1922. Nun erscheint die letzte Folge der Podcast-Serie von Antenne Bayern. Kann sie mehr Licht in die Sache bringen?



Am Dienstag erscheint die letzte reguläre Folge des Podcasts "Dunkle Heimat", der sich mit dem ungeklärten Sechsfachmord auf dem Hof Hinterkaifeck befasst. Die Serie des Radiosenders Antenne Bayern erzählt in acht Episoden, was über den spektakulären Mordfall aus dem Jahr 1922 bekannt ist - und stellt mehrere Theorien vor, wie es dazu kommen konnte. Autor Berni Mayer spricht in den rund 45 Minuten langen Folgen mit Experten, porträtiert die Opfer des Mordes und gibt auch Einblick in seine eigene Gefühlswelt bei der Recherche.

Der Mordfall in Hinterkaifeck war schon mehrfach Thema von Filmen und Büchern - etwa im Roman "Tannöd" von Bestsellerautorin Andrea Maria Schenkel. Aufgeklärt wurde er nie. Allerdings gibt es viele Theorien zu potenziellen Mördern - vom Nachbarn bis zu umherziehenden Räubern. Mayer arbeitet mit den Expertengesprächen genau heraus, welche Hypthesen es gibt und bezieht auch die historischen Umstände mit ein.



Das an den US-amerikanischen Erfolgspodcast "Serial" erinnernde "Dunkle Heimat" soll Antenne Bayern zufolge nach Dienstag noch eine Bonus-Folge erhalten. Eine zweite Staffel zu einem weiteren ungeklärten Mordfall in Bayern hat der Sender bereits in Auftrag gegeben.