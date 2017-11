Letzte Sendung: ZDF verabschiedet Peter Hahne

Die letzte Sendung des Peter Hahne steht an. Ende November verabschiedet er sich von den TV-Bildschirmen, im kommenden Jahr geht er in den Ruhestand.



Das ZDF verliert schon in Kürze eines seiner bekanntesten Gesichter. Am 27. November wird Peter Hahne zum letzten Mal in der nach ihm benannten Fernsehsendung zu sehen sein. Auch das Thema seiner abschließenden Sendung könnte kaum passender gewählt sein, bedenkt manm dass der Journalist, Autor und Theologe wenige Monate nach Beendigung dieser seinen Ruhestand antritt. "Endlich Rentner! Und was dann?" wird dann thematisiert.