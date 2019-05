"Letzte Spur Berlin": Paula Kalenberg ersetzt Josephin Busch

In Berlin ist der Startschuss für die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Letzte Spur Berlin" gefallen. Neu am Set der ZDF-Krimiserie: Paula Kalenberg.



Das Team der Vermisstenstelle in "Letzte Spur Berlin" bekommt Verstärkung. Paula Kalenberg steht aktuell in der Hauptstadt vor der Kamera, wo die Dreharbeiten für die ZDF-Krimireihe jüngst begonnen haben.