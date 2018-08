Letzter "Sharknado"-Teil gestartet - bald schon bei Syfy

Die Schundfilm-Reihe "Sharknado" geht zu Ende. In den US-Kinos am Sonntag gestartet, kommt er noch diese Woche via Syfy nach Deutschland.



Da wird eine riesige Fangemeinde nach Luft schnappen: Eine der schlechtesten Filmreihen der Menschheitsgeschichte geht zu Ende. Am Sonntag sollte in den USA der sechste und letzte Teil von «"Sharknado" anlaufen.



Fans in Deutschland können ihn ab Donnerstag im Bezahlsender Syfy sehen. Der neueste Sharknado trägt den Untertitel "The Last One (Es wurde auch Zeit!)". Und natürlich geht es wieder um Wirbelstürme, die Schwärme blutrünstiger Haie über das Land schicken.