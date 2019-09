Letzter Start von Baikonur mit erstem Astronaut aus den Emiraten

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren ersten Raumfahrer zur Raumstation ISS geschickt. Gleichzeitig ist es der vorerst letzte Start von Baikonur aus gewesen.



Hassa al-Mansuri hob am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten. Mit an Bord der Sojus-Rakete waren der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka und die US-Amerikanerin Jessica Meir. Sie sollten nach sechs Stunden Flugzeit die ISS erreichen. Al-Mansuri bleibt nur acht Tage im Weltall.