Letzter "Tatort" wird schwere Belastung für Bremer Team

In seinem nächsten Fall sticht das Bremer "Tatort"-Team bei seinen Mordermittlungen in ein Netz aus Korruption und illegalen Geldgeschäften - und verabschiedet sich.



Der letzte Einsatz für das Ermittlerduo Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) ist am Ostermontag (22. April/20.15 Uhr) im Ersten zu sehen, wie Radio Bremen am Dienstag mitteilte. "Der letzte Fall wird zu einer schweren Belastung für das Bremer Team", hieß es vom Sender.



Wer als Nachfolger für das Duo in der ARD-Krimireihe in Bremen auf Verbrecherjagd gehen wird, ist noch nicht bekannt. Der nächste Bremer "Tatort"-Dreh ist nach Angaben eines Sendersprechers für Anfang 2020 geplant.