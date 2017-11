Letzter Test des Jahres für DFB-Elf - Foda-Debüt in Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft hat es bei dem Testspiel in Köln mit Frankreich zu tun. In Wien kommt es derweil beim Spiel gegen Uruguay zum Debüt des neuen österreichischen Nationaltrainers Franco Foda.



Das Spiel der deutschen Nationalelf gegen Frankreich läuft an diesem Dienstag ab 20.15 Uhr im Ersten. Bundestrainer Jogi Löw hat nach dem torlosen Unentschieden in England am vergangenen Freitag angekündigt, mehrere Wechsel in der Startformation vorzunehmen.