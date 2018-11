Letztes Mitglied der Olsenbande Morten Grunwald verstorben

Der dänische Schauspieler Morten Grunwald ist gestorben. In den "Olsenbande"-Filmen spielte er die Rolle des Benny.



Der dänische Schauspieler Morten Grunwald ist im Alter von 83 Jahren an Krebs gestorben. Die Familie Grunwald teilte dies am Donnerstag zuerst der dänischen Zeitung "Politiken" mit.