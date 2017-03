Leverkusen hofft bei Sky und ZDF auf Champions-League-Wunder

Dem letzten deutschen Team in der Champions League hilft nur noch ein Wunder, um doch noch den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Fußball-Fans können den Auftritt von Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid im Pay- wie Free-TV verfolgen.



Mit Bayern München und Borussia Dortmund stehen bereits zwei deutsche Mannschaften im Viertelfinale der Champions League, dass auch der dritte Vertreter den Einzug in die Runde der letzten Acht schafft, ist angesichts der Ausgangslage eher unwahrscheinlich. Den Versuch von Bayer Leverkusen übertragen sowohl Sky als auch das ZDF.