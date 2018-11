"Lex Amazon": Grünen-Chefin pocht auf Digitalsteuer

Eine Digitalsteuer für US-Konzerne wie Amazon ist ein Wunschprojekt Frankreichs - aber die Deutschland fürchtet den Zorn Donald Trumps. Nun kommt Präsident Macron nach Berlin - die Grünen sind auf seiner Seite.



Im deutsch-französischen Streit um eine Digitalsteuer hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Bundesregierung zum Einlenken aufgefordert, um Datenkonzerne in Europa stärker zur Kasse zu bitten. "Das Wettbewerbsrecht muss auch in der digitalen Welt gelten", sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir ruinieren unseren Mittelstand, wenn Amazon dauerhaft kaum Steuern bezahlt, während der kleine Buchladen um die Ecke oder digitale Start-ups hemmungslos zur Kasse gebeten werden."