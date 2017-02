LfK: Zwei weitere DAB-Plus-Sendekapazitäten

Die LfK schreibt zwei weitere DAB-Plus-Sendekapazitäten aus. Um diese können sich Interessenten bei den Baden-Württemberger Sendeanstalten ab sofort bewerben.



Baden-Württemberg könnte schon bald um zwei Übertragungskapazitäten reicher sein. Die LfK schrieb diese aus und nimmt noch bis zum 10. März um 12.00 Uhr Bewerbungen von privaten Hörfunkveranstaltern entgegen. Läuft alles wie geplant, stehen diese ab 1. Juli 2017 zur Verfügung.