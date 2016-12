LfM verabschiedet Direktor Jürgen Brautmeier

An der Spitze des Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) wird es zum Jahresanfang einen Wechsel geben. Der scheidende Direktor Jürgen Brautmeier wurde bereits am Montag verabschiedet.



In gut einer Woche wechselt nicht nur das Jahr, sondern auch der Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Denn zum 1. Januar 2017 wird Jürgen Brautmeier sein Amt als Direktor der LfM an den bisher für die Mediengruppe RTL tätigen Tobias Schmid abtreten. Bereits am Montag wurde der Historiker auf einem Empfang in der LfM im Düsseldorfer Medienhafen aus seinem Amt verabschiedet.