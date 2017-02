LfM verlängert Lizenzen für zwei Radiosender

Radio Essen und Radio WMW dürfen auch in den nächsten zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen senden. Dies entschied die Landesanstalt für Medien NRW (LfM).



Auf seiner jüngsten Sitzung am Freitag stand für die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) auch die Verlängerung von zwei Hörfunkanbieter auf der Tagesordnung. Die Entscheidung: Die Lizenzen für Radio Essen und Radio WMW aus dem Kreis Borken wurden verlängert - um zehn weitere Jahre.