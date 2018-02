"Liar": Serie startet erst bei TV Now, dann Vox

Die britische Erfolgsserie "Liar" feiert Premiere in Deutschland- aber nicht etwa im Fernsehen, sondern im Internet. Vor dem Start im Free-TV holt Vox die Serie zu TV Now.



Vox hat sich die Rechte an "Liar" gesichert, wird mit der Serie jedoch zuerst versuchen, Zusdchauer auf das RTL-Online-Angebot TV Now locken. Statt im Free-TV feiert sie nämlich im Internet Premiere. Auf dem Portal wird "Liar" am 21. Februar anlaufen.