Liberty Global mit hohen Verlusten

Liberty Global, Muttergesellschaft von Unitymedia und UPC hat im ersten Halbjahr hohe Verluste geschrieben, obwohl Kundenzuwachse zu verzeichnen sind.



Der Verlust beläuft sich auf satte 637 Millionen US-Dollar. Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr konnte noch ein Gewinn von 234 Millionen US-Dollar verzeichnet werden. Der Konzern verweist auf Investitionen im Laufe der letzten zwölf Monate und blickt bezüglich steigender Kundenzahlen optimistisch in die Zukunft.