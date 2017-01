Liberty Media: Aktionäre stimmen Formel-1-Kauf zu

Der Übernahme der Formel 1 durch den Medienkonzern Liberty Media steht fast nichts mehr im Wege. Auf einer Mitgliederversammlung stimmten die Aktionäre dem Deal ebenso zu wie der Umbenennung in "Formula One Group".



Mit der Übernahme der Formel 1 im September 2016 sorgte Liberty Media für einen Paukenschlag. Das Unternehmen von John Malone ließ sich den Deal acht Milliarden US-Dollar kosten, doch sicher ist der Handel noch nicht. Am Dienstag wurde nun eine weitere Hürde genommen: Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stimmten nun die Aktionäre dem Kauf zu, wie Liberty Media bekannt gab.